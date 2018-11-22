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Рада продовжила перерву до 23.30

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У засіданні Верховної Ради, на якому мають розглянути проект Держбюджету України на 2019 рік, оголосили ще одну перерву. Цього разу до 23:30, передає кореспондент УНН.

“Продовжуються консультації, тому оголошується перерва до 23:30”, — повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

Нагадаємо, о 19:30, спікер Андрій Парубій оголосив перерву у засіданні Верховної Ради України до 21:30.

Додамо, парламентарі планують прийняття головного фінансового документа країни - Державного бюджету на 2019 рік.

Верховна Рада з другої спроби продовжила сьогоднішнє засідання до завершення розгляду Державного бюджету України на 2019 рік. За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів.

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