Рада продлила перерыв до 23.30
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В заседании Верховной Рады, на котором должны рассмотреть проект Госбюджета Украины на 2019 объявили еще один перерыв. На этот раз до 23:30, передает корреспондент УНН.
"Продолжаются консультации, поэтому объявляется перерыв до 23:30", - сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
Напомним, в 19:30 спикер Андрей Парубий объявил перерыв в заседании Верховной Рады Украины до 21:30.
Добавим, парламентарии планируют принятие главного финансового документа страны - Государственного бюджета на 2019 год.
Верховная Рада со второй попытки продлила сегодняшнее заседание до завершения рассмотрения Государственного бюджета Украины на 2019 год. За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов.