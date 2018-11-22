Бюджет-2019: нардепи готуються до прийняття
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні парламентарі планують прийняття головного фінансового документа країни - Державного бюджету на 2019 рік, передає УНН.
Верховна Рада з другої спроби продовжила сьогоднішнє засідання до завершення розгляду Державного бюджету України на 2019 рік. За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів.
О 16:00 парламентарі повинні приступити до розгляду проекту закону №9260 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів, зокрема на деревину і етиловий спирт. Також нардепи повинні схвалити проект закону №9084 про внесення змін до Бюджетного кодексу України.
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Вже після цього нардепи повинні перейти до розгляду проекту закону №9000 про Державний бюджет України на 2019 рік.
Раніше, комітет ВРУ з питань бюджету рекомендує ухвалити у другому читанні законопроект про державний бюджет України на 2019 рік.
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