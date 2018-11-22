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Бюджет-2019: нардепи готуються до прийняття

Бюджет-2019: нардепи готуються до прийняття

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні парламентарі планують прийняття головного фінансового документа країни - Державного бюджету на 2019 рік, передає УНН. 

Верховна Рада з другої спроби продовжила сьогоднішнє засідання до завершення розгляду Державного бюджету України на 2019 рік. За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів.

О 16:00 парламентарі повинні приступити до розгляду проекту закону №9260 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів, зокрема на деревину і етиловий спирт. Також нардепи повинні схвалити проект закону №9084 про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

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Вже після цього нардепи повинні перейти до розгляду проекту закону №9000 про Державний бюджет України на 2019 рік.

Раніше, комітет ВРУ з питань бюджету рекомендує ухвалити у другому читанні законопроект про державний бюджет України на 2019 рік.

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