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Нардепа від "Народного фронту" зловили на кнопкодавстві

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Народний депутат Андрій Река сьогодні у Верховній Раді кнопкодавив за нардепів, передає УНН.

Журналісти УНН сьогодні у верховній Раді зафіксували факт кнопкодавства. Народний депутат від "Народного фронту" Андрій Река кнопкодавив за нардепа з партії "Відродження" Артема Ілюка та нардепа Юрія Бабія від "Народного Фронту".

Як повідомляв УНН, Верховній Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за "кнопкодавство"

Раніше, нардепа Шахова спіймали на кнопкодавстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: БЮДЖЕТ-2019: основні цифри та процес розгляду (текстова трансляція)


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