Нардепа від "Народного фронту" зловили на кнопкодавстві
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Народний депутат Андрій Река сьогодні у Верховній Раді кнопкодавив за нардепів, передає УНН.
Журналісти УНН сьогодні у верховній Раді зафіксували факт кнопкодавства. Народний депутат від "Народного фронту" Андрій Река кнопкодавив за нардепа з партії "Відродження" Артема Ілюка та нардепа Юрія Бабія від "Народного Фронту".
Як повідомляв УНН, Верховній Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за "кнопкодавство".
Раніше, нардепа Шахова спіймали на кнопкодавстві.
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