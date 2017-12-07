Нардепа Шахова спіймали на кнопкодавстві
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Сьогодні під час одного з голосуваннь у Верховній Раді нардеп Сергій Шахов голосував за себе і за свого колегу по партії Михайла Поплавського. Кореспонденти УНН “спіймали” нардепа на кнопкодавстві.
Так, народний депутат від депутатської групи “Воля народу” Сергій Шахов, під час одного з голосуваннь у парламентській залі спершу натиснув зелену кнопку “За” замість народного депутата з “Волі народу” Михайла Поплавського, а потім зелену кнопку “За” зі свого робочого місця.
Нагадаємо, сьогодні парламентарі розглянуть проект державного бюджету України на 2018 рік.
Очікується, що о 22.00 почнеться розгляд Бюджету на наступний рік.
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Також до Верховної Ради уже прибув прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Так, нардепи прийняли ряд важливих держрішень:
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- Рада посилила відповідальність за несплату аліментів;
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- Рада звільнила Соболєва з посади голови антикорупційного комітету;
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- Рада продовжила мораторій на продаж землі до 1 січня 2019 року;
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- Нардепи проголосували “за” підвищення собі зарплат.
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