У НФ очікують, що парламент приступить до розгляду Бюджету о 22.00
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Верховна Рада України вже до 22.00 може почати розгляд проекту державного бюджету України на 2018 рік. Про це в кулуарах парламенту кореспонденту УНН повідомив глава парламентської фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.
"Я думаю, що до 22.00 ми вийдемо на голосування по бюджету. Упевнений, що депутати, як відповідальні люди, повинні підтримати цей законопроект. Це потрібно не "під ялинку", а щоб області, міста і селища змогли прийняти свої бюджети і увійшли з ними спокійно в 2018 рік", - повідомив Бурбак.
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Нагадаємо, доходи бюджету в наступному році заплановані на рівні 913,6 мільярдів гривень. При цьому майже на 30 мільярдів гривень більше ніж у минулому році (165,3 млрд грн) передбачено виділити на оборону і безпеку.
У той же час витрати передбачені на рівні 988,6 мільярдів гривень. Дефіцит державного бюджету таким чином складе майже 82 мільярди гривень.