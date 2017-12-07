В НФ ожидают, что парламент приступит к рассмотрению Бюджета в 22.00
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Верховная Рада Украины уже к 22.00 может начать рассмотрение проект государственного бюджета Украины на 2018 год. Об этом в кулуарах парламента корреспонденту УНН сообщил глава парламентской фракции “Народный фронт” Максим Бурбак.
“Я думаю, что к 22.00 мы выйдем на голосование по бюджету. Уверен, что депутаты, как ответственные люди, должны поддержать этот законопроект. Это нужно не „под елку“, а чтобы области, города и поселки смогли принять свои бюджеты и вошли с ними спокойно в 2018 год”, — сообщил Бурбак.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко и Гройсман утром встретились с фракцией БПП
Напомним, доходы бюджета в следующем году запланированы на уровне 913,6 миллиардов гривен. При этом почти на 30 миллиардов гривен больше чем в прошлом году (165,3 млрд грн) предусмотрено выделить на оборону и безопасность.
В то же время расходы предусмотрены на уровне 988,6 миллиардов гривен. Дефицит государственного бюджета таким образом составит почти 82 миллиарда гривен.