В НФ ожидают, что парламент приступит к рассмотрению Бюджета в 22.00

“Я думаю, что к 22.00 мы выйдем на голосование по бюджету. Уверен, что депутаты, как ответственные люди, должны поддержать этот законопроект. Это нужно не „под елку“, а чтобы области, города и поселки смогли принять свои бюджеты и вошли с ними спокойно в 2018 год”, — сообщил Бурбак.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко и Гройсман утром встретились с фракцией БПП

Напомним, доходы бюджета в следующем году запланированы на уровне 913,6 миллиардов гривен. При этом почти на 30 миллиардов гривен больше чем в прошлом году (165,3 млрд грн) предусмотрено выделить на оборону и безопасность.

В то же время расходы предусмотрены на уровне 988,6 миллиардов гривен. Дефицит государственного бюджета таким образом составит почти 82 миллиарда гривен.