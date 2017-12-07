Порошенко и Гройсман утром встретились с фракцией БПП
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко и Премьер-министр Владимир Гройсман в четверг утром встретились с парламентской фракцией "Блока Петра Порошенко". Об этом сообщил заместитель председателя фракции, народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook, передает УНН.
"Идет заседание фракции БПП с участием Президента и Премьер-министра. Сегодня попробуем принять Бюджет-2018", - заявил нардеп.
Напомним, Рада в четверг планирует взяться за проект Бюджета-2018.