Порошенко и Гройсман утром встретились с фракцией БПП

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко и Премьер-министр Владимир Гройсман в четверг утром встретились с парламентской фракцией "Блока Петра Порошенко". Об этом сообщил заместитель председателя фракции, народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook, передает УНН.