Рада у четвер планує взятися за проект Бюджету-2018

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Верховна Рада у четвер планує розглянути у другому читанні проект Державного бюджету на 2018 рік та змінити процедуру призначення членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це сказано у порядку денному на сьогодні, передає кореспондент УНН.