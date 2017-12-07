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Рада у четвер планує взятися за проект Бюджету-2018

Рада у четвер планує взятися за проект Бюджету-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Верховна Рада у четвер планує розглянути у другому читанні проект Державного бюджету на 2018 рік та змінити процедуру призначення членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Про це сказано у порядку денному на сьогодні, передає кореспондент УНН.

Також серед іншого парламентарі мають намір розглянути законопроект про дипломатичну службу та визначитися щодо змін до закону про прокуратуру щодо оптимізації чисельності прокурорів.

Крім цього, депутати мають намір визначитися стосовно змін до Бюджетного та Податкового кодексів, необхідних для ухвалення Бюджету-2018, та визначитися щодо проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків та визначитися стосовно низки питань транспортної сфери.

У порядку денному серед іншого також планується розглянути законопроекти про установу бізнес-омбудсмена та проекту закону про реструктуризацію боргів фізичної особи або визнання її банкрутом.

Нагадаємо, за даними нардепа М.Найєма, у Верховній Раді зняли з порядку денного законопроект про "вбивство" НАБУ.

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