НААН ніколи не виступала на підтримку жодної політсили чи політика - заява

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Національна академія аграрних наук (НААН) назвала інформацію про підтримку президентом Академії Ярославом Гадзалом активістів, які звільнили Міхеїла Саакашвілі, цинічною брехнею. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Академії, передає УНН.

Зокрема, у НААН заявили, що до цього моменту не надавали жодного коментаря на вказану тему, а поширення вказаної інформації є черговим елементом "чорного піару" для тиску на керівництво Академії.

"Ні керівник НААН Ярослав Гадзало, ні будь-хто інший з Академії не виступав і не виступатиме у підтримку жодної політичної сили чи політика, адже завдання Академії – займатися науковою діяльністю, забезпечувати інноваційні рішення для розвитку аграрного потенціалу країни. І ми це успішно робимо багато років!", - йдеться у повідомленні прес-служби НААН.

Нагадаємо, раніше НААН заявляла про істотне спотворення в деяких ЗМІ інформації про підписання президентом Академії Ярославом Гадзалом договору про співпрацю з агрохолдингом Китайської Народної Республіки - Chinese Agricultural Corporation HuanFan Qu.

В Академії заявляли, що не мають проблем з фінансуванням, а підписаний договір насправді закладає фундамент стратегічного співробітництва українських і китайських вчених.

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