НААН никогда не выступала в поддержку ни одной политсилы или политика - заявление

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 81496 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 55477 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107881 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109277 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127672 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105823 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107647 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113130 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117381 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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НААН никогда не выступала в поддержку ни одной политсилы или политика - заявление

НААН никогда не выступала в поддержку ни одной политсилы или политика - заявление

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Национальная академия аграрных наук (НААН) назвала информацию о поддержке президентом Академии Ярославом Гадзало активистов, которые освободили Михеила Саакашвили, циничной ложью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Академии, передает УНН.

В частности, в НААН заявили, что до этого момента не предоставляли ни одного комментария на указанную тему, а распространение указанной информации является очередным элементом "черного пиара" для давления на руководство Академии.

"Ни руководитель НААН Ярослав Гадзало, ни кто-либо другой из Академии не выступал и не будет выступать в поддержку ни одной политической силы или политика, ведь задача Академии – заниматься научной деятельностью, обеспечивать инновационные решения для развития аграрного потенциала страны. И мы это успешно делаем много лет!", - говорится в сообщении пресс-службы НААН.

Напомним, ранее НААН заявляла о существенном искажение в некоторых СМИ информации о подписании президентом Академии Ярославом Гадзало договора о сотрудничестве с агрохолдингом Китайской Народной Республики - Chinese Agricultural Corporation HuanFan Qu.

В Академии заявляли, что не имеют проблем с финансированием, а подписанный договор на самом деле закладывает фундамент стратегического сотрудничества украинских и китайских ученых.

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