НААН никогда не выступала в поддержку ни одной политсилы или политика - заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Национальная академия аграрных наук (НААН) назвала информацию о поддержке президентом Академии Ярославом Гадзало активистов, которые освободили Михеила Саакашвили, циничной ложью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Академии, передает УНН.
В частности, в НААН заявили, что до этого момента не предоставляли ни одного комментария на указанную тему, а распространение указанной информации является очередным элементом "черного пиара" для давления на руководство Академии.
"Ни руководитель НААН Ярослав Гадзало, ни кто-либо другой из Академии не выступал и не будет выступать в поддержку ни одной политической силы или политика, ведь задача Академии – заниматься научной деятельностью, обеспечивать инновационные решения для развития аграрного потенциала страны. И мы это успешно делаем много лет!", - говорится в сообщении пресс-службы НААН.
Напомним, ранее НААН заявляла о существенном искажение в некоторых СМИ информации о подписании президентом Академии Ярославом Гадзало договора о сотрудничестве с агрохолдингом Китайской Народной Республики - Chinese Agricultural Corporation HuanFan Qu.
В Академии заявляли, что не имеют проблем с финансированием, а подписанный договор на самом деле закладывает фундамент стратегического сотрудничества украинских и китайских ученых.