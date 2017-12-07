Рада в четверг планирует взяться за проект Бюджета-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть во втором чтении проект Государственного бюджета на 2018 год и изменить процедуру назначения членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом говорится в повестке дня на сегодня, передает корреспондент УНН.
Также среди прочего парламентарии намерены рассмотреть законопроект о дипломатической службе и определиться относительно изменений в закон о прокуратуре относительно оптимизации численности прокуроров.
Кроме этого, депутаты намерены определиться относительно изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы, необходимых для принятия Бюджета-2018, и определиться относительно проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков и определиться по ряду вопросов транспортной сферы.
В повестке дня среди прочего также планируется рассмотреть законопроекты об учреждении бизнес-омбудсмена и проекта закона о реструктуризации долгов физического лица или признания его банкротом.
Напомним, по данным нардепа М.Найема, в Верховной Раде сняли с повестки дня законопроект об "убийстве" НАБУ.