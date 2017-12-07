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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 90415 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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05:39 • 61534 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

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10 марта, 18:32 • 108917 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110230 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129187 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106134 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107870 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Рада в четверг планирует взяться за проект Бюджета-2018

Рада в четверг планирует взяться за проект Бюджета-2018

Киев  •  УНН

 • 12330 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть во втором чтении проект Государственного бюджета на 2018 год и изменить процедуру назначения членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом говорится в повестке дня на сегодня, передает корреспондент УНН.

Также среди прочего парламентарии намерены рассмотреть законопроект о дипломатической службе и определиться относительно изменений в закон о прокуратуре относительно оптимизации численности прокуроров.

Кроме этого, депутаты намерены определиться относительно изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы, необходимых для принятия Бюджета-2018, и определиться относительно проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков и определиться по ряду вопросов транспортной сферы.

В повестке дня среди прочего также планируется рассмотреть законопроекты об учреждении бизнес-омбудсмена и проекта закона о реструктуризации долгов физического лица или признания его банкротом.

Напомним, по данным нардепа М.Найема, в Верховной Раде сняли с повестки дня законопроект об "убийстве" НАБУ.

Украинские Национальные Новости

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