Порошенко і Гройсман зранку зустрілися з фракцією БПП
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко і Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у четвер зранку зустрілися з парламентською фракцією "Блоку Петра Порошенка". Про це повідомив заступник голови фракції, народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook, передає УНН.
"Йде засідання фракції БПП за участю Президента і Прем'єр-міністра. Сьогодні спробуємо ухвалити Бюджет-2018", - заявив нардеп.
Нагадаємо, Рада у четвер планує взятися за проект Бюджету-2018.