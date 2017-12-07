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Гройсман перебуває в Раді

Гройсман перебуває в Раді

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наразі перебуває у Верховній Раді України, де сьогодні у найближчі години планується розгляд у другому читанні проекту Державного бюджету на 2018 рік, передає кореспондент УНН.

За інформацією агентства, Глава уряду у даний час присутній у Верховній Раді, оскільки сьогодні голосувалося багато важливих законопроектів, а також планується голосування за Головний кошторис держави на наступний рік.

За неофіційними даними, Володимир Гройсман перебував у парламенті весь день.

Зазначимо, що деякі нардепи не виключили, що голосування за проект Держбюджету-2018 розпочнеться після 22 години вечора.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко і Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у четвер зранку зустрілися з парламентською фракцією "Блоку Петра Порошенка".

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