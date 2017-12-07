Гройсман перебуває в Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наразі перебуває у Верховній Раді України, де сьогодні у найближчі години планується розгляд у другому читанні проекту Державного бюджету на 2018 рік, передає кореспондент УНН.
За інформацією агентства, Глава уряду у даний час присутній у Верховній Раді, оскільки сьогодні голосувалося багато важливих законопроектів, а також планується голосування за Головний кошторис держави на наступний рік.
За неофіційними даними, Володимир Гройсман перебував у парламенті весь день.
Зазначимо, що деякі нардепи не виключили, що голосування за проект Держбюджету-2018 розпочнеться після 22 години вечора.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко і Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у четвер зранку зустрілися з парламентською фракцією "Блоку Петра Порошенка".