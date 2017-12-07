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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107803 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 125470 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105337 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107294 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Гройсман находится в Раде

Гройсман находится в Раде

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сейчас находится в Верховной Раде Украины, где сегодня в ближайшие часы планируется рассмотрение во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2018 год, передает корреспондент УНН.

По информации агентства, глава правительства в настоящее время находится в Верховной Раде, поскольку сегодня голосовалось много важных законопроектов, а также планируется голосование за Главную смету государства на следующий год.

По неофициальным данным, Владимир Гройсман был в парламенте весь день.

Отметим, что некоторые нардепы не исключили, что голосование за проект Госбюджета-2018 начнется после 22 часов вечера.

Напомним, Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман в четверг утром встретились с парламентской фракцией "Блока Петра Порошенко".

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