Гройсман находится в Раде
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сейчас находится в Верховной Раде Украины, где сегодня в ближайшие часы планируется рассмотрение во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2018 год, передает корреспондент УНН.
По информации агентства, глава правительства в настоящее время находится в Верховной Раде, поскольку сегодня голосовалось много важных законопроектов, а также планируется голосование за Главную смету государства на следующий год.
По неофициальным данным, Владимир Гройсман был в парламенте весь день.
Отметим, что некоторые нардепы не исключили, что голосование за проект Госбюджета-2018 начнется после 22 часов вечера.
Напомним, Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман в четверг утром встретились с парламентской фракцией "Блока Петра Порошенко".