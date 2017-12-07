ЦВК зареєструвала нового народного депутата
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала депутатом від "Радикальної партії Ляшка" Валерію Заружко. Відповідне рішення було ухвалено 7 грудня на черговому засіданні ЦВК, передає УНН з посиланням на прес-службу комісії.
"Комісія визнала обраною та зареєструвала народного депутата України Заружко Валерію Леонідівну", - зазначається у повідомленні.
Заружко включили до виборчого списку РПЛ під № 28.
Відповідне рішення було прийнято у звʼязку із достроковим припиненням Верховною Радою повноважень нардепа Андрія Артеменка.
Нагадаємо, 16 травня Верховна Рада достроково припинила повноваження нардепа А.Артеменка. А 5 травня Президент України П.Порошенко позбавив А.Артеменка громадянства.