ЦИК зарегистрировала нового народного депутата

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатом от "Радикальной партии Ляшко" Валерию Заружко. Соответствующее решение было принято 7 декабря на очередном заседании ЦИК, передает УНН со ссылкой на пресс-службу комиссии.