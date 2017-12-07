ЦИК зарегистрировала нового народного депутата
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатом от "Радикальной партии Ляшко" Валерию Заружко. Соответствующее решение было принято 7 декабря на очередном заседании ЦИК, передает УНН со ссылкой на пресс-службу комиссии.
"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Заружко Валерию Леонидовну", - отмечается в сообщении.
Заружко включили в избирательный список РПЛ под № 28.
Соответствующее решение было принято в связи с досрочным прекращением Верховной Радой полномочий нардепа Андрея Артеменко.
Напомним, 16 мая Верховная Рада досрочно прекратила полномочия нардепа А.Артеменка. А 5 мая Президент Украины П.Порошенко лишил А.Артеменка гражданства.