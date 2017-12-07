Нардепа Шахова поймали на кнопкодавстве
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Сегодня во время одного из голосования в Верховной Раде нардеп Сергей Шахов голосовал за себя и за своего коллегу по партии Михаила Поплавского. Корреспонденты УНН "поймали" нардепа на кнопкодавстве.
Так, народный депутат от депутатской группы "Воля народа" Сергей Шахов, во время одного из голосований в парламентском зале сначала нажал зеленую кнопку "За" вместо народного депутата из "Воли народа" Михаила Поплавского, а затем зеленую кнопку "За" со своего рабочего места.
Напомним, сегодня парламентарии рассмотрят проект государственного бюджета Украины на 2018 год.
Ожидается, что в 22.00 начнется рассмотрение бюджета на следующий год.
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Также в Верховную Раду уже прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Нардепы уже приняли ряд важных госрешений:
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- Рада ужесточила ответственность за неуплату алиментов;
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- Рада уволила Соболева с должности главы антикоррупционного комитета;
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- Рада продлила мораторий на продажу земли до 1 января 2019;
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- Нардепы проголосовали "за" повышение себе зарплат.
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