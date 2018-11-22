Нардепа от "Народного фронта" поймали на кнопкодавстве

Журналисты УНН, сегодня в Верховной Раде зафиксировали факт кнопкодавства. Народный депутат от "Народного фронта" Андрей Река кнопкодавил за нардепа из партии "Возрождение" Артема Илюка и нардепа Юрия Бабия от "Народного Фронта".



Как сообщал УНН, Верховной Раде предлагают ввести уголовную ответственность за "кнопкодавство" .



Ранее, нардепа Шахова поймали на кнопкодавстве.



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