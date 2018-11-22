Нардепа от "Народного фронта" поймали на кнопкодавстве
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Народный депутат Андрей Река сегодня в Верховной Раде кнопкодавил за нардепов, передает УНН.
Журналисты УНН, сегодня в Верховной Раде зафиксировали факт кнопкодавства. Народный депутат от "Народного фронта" Андрей Река кнопкодавил за нардепа из партии "Возрождение" Артема Илюка и нардепа Юрия Бабия от "Народного Фронта".
Как сообщал УНН, Верховной Раде предлагают ввести уголовную ответственность за "кнопкодавство" .
Ранее, нардепа Шахова поймали на кнопкодавстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: БЮДЖЕТ-2019: основные цифры и процесс рассмотрения (текстовая трансляция)