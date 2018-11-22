Бюджет-2019: нардепы готовят к принятию

Верховная Рада со второй попытки продлила сегодняшнее заседание до завершения рассмотрения Государственного бюджета Украины на 2019 год. За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов.

В 16:00 парламентарии должны приступить к рассмотрению проекта закона №9260 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов, в частности на древесину и этиловый спирт. Также нардепы должны одобрить проект закона №9084 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.



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Уже после этого нардепы должны перейти к рассмотрению проекта закона №9000 о Государственном бюджете Украины на 2019 год.



Ранее, комитет ВРУ по вопросам бюджета рекомендует принять во втором чтении законопроект о государственном бюджете Украины на 2019 год.



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