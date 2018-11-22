У Раді оголосили перерву до 21:30
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Спікер Андрій Парубій оголосив перерву у засіданні Верховної Ради України до 21:30, повідомляє кореспондент УНН.
За словами спікера парламенту, відповідне рішення було прийнято у зв’язку з тим, що профільний комітет продовжує роботу над Проектом Закону 9260 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України.
Парубій зазначив, що за цей час усі необхідні правки до документу будуть прийняті, після чого, парламент повернеться до роботи.
Нагадаємо, сьогодні парламентарі планують прийняття головного фінансового документа країни - Державного бюджету на 2019 рік.
Верховна Рада з другої спроби продовжила сьогоднішнє засідання до завершення розгляду Державного бюджету України на 2019 рік. За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів.