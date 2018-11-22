В Раде объявлен перерыв до 21:30
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Спикер Андрей Парубий объявил перерыв в заседании Верховной Рады Украины до 21:30, сообщает корреспондент УНН.
По словам спикера парламента, соответствующее решение было принято в связи с тем, что профильный комитет продолжает работу над проектом Закона 9260 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины.
Парубий отметил, что за это время все необходимые правки в документ будут приняты, после чего парламент вернется к работе.
Напомним, сегодня парламентарии планируют принятие главного финансового документа страны - Государственного бюджета на 2019 год.
Верховная Рада со второй попытки продлила сегодняшнее заседание до завершения рассмотрения Государственного бюджета Украины на 2019 год. За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов.