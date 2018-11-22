Парламент дійде до розгляду змін до Податкового кодексу близько опівночі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова парламентської фракції БПП Артур Герасимов, передає УНН.

“На даний момент ми зайшли у розгляд одного з законопроектів, який стосується рекламної діяльності, тому ми маємо закінчити його розгляд. Зараз дуже потужно іде робота комітету Ніни Южаніної (Комітет з питань податкової та митної політики — ред.), яка стосується Податкового кодексу. По процедурі спочатку ми маємо прийняти Податковий кодекс, а після того, маємо переходити до Бюджету-2019... Як тільки ми отримаємо роздруківки з поправками до Податкового кодексу, де за моїми даними більш ніж тисячі поправок. Орієнтовно ми думаємо, що це буде 23:30 — 0:00. Як тільки ми отримаємо документи, ми зможемо заходити в розгляд (законопроекту — ред.). Розгляд Податкового кодексу займе не менше двох годин — після цього ми однозначно переходимо до прийняття держбюджету”, — повідомив А.Герасимов.

Як повідомляв УНН, Рада схвалила зміни до Бюджетного кодексу.

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