Рада схвалила зміни до Бюджетного кодексу

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Як зазначив доповідач щодо закону, голова підкомітету з питань бюджетної політики та удосконалення положень Бюджетного кодексу комітету з питань бюджету Костянтин Іщейкін, профільний комітет опрацював 185 комплексних пропозицій народних депутатів, з яких 60 було враховано.

Додамо, що комітет ВРУ з питань бюджету рекомендував ухвалити у другому читанні закон №9084 про внесення змін до Бюджетного кодексу України, разом з законом про Держбюджет-2019. Відповідне рішення було прийнято після майже 11-годинної перерви у роботі комітету, сьогодні о 4:00.

Нагадаємо, в Україні на наступний рік запропонували низку податкових змін, що стосуватимуться, зокрема, акцизів, ставок ренти, ПДФО.

Як повідомляв УНН, 20 листопада у Мінфіні повідомили, що доопрацювали проект Держбюджету на 2019 рік до другого читання та скерували до Верховної Ради. Його ухвалення в цілому очікується на сьогоднішньому пленарному засіданні парламенту.

Після прийняття у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік Україна очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми Stand-by (SBA).

МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі SBA на 3,9 млрд дол. США.

У МВФ зазначали, що винесення цього питання на Раду виконавчих директорів очікується після ухвалення парламентом поданого урядом Бюджету-2019 - із урахуванням рекомендацій фахівців МВФ - та збільшення тарифів на газ та теплову енергію для населення - у відповідності до змін на ринку та з продовженням захисту домогосподарств з невисокими доходами.

Рада планує розглянути курс на НАТО та ЄС після Бюджетного кодексу.