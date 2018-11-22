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Що зміниться в Україні у 2019 році: ТОП-5 бюджетних змін

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Україні запропонували низку бюджетних змін на наступний рік, що стосуватимуться, зокрема, можливості здійснення зовнішніх запозичень, державних та місцевих гарантій, фінансування деяких пільг та іншого, передає УНН.

У ТОП-5 бюджетних змін є такі пропозиції:

  • Обласні ради зможуть здійснювати зовнішні запозичення.
  • Державні та місцеві гарантії не зможуть отримати підприємства, які не повернули гарантовані кредити або мають борг перед банком або державою. Випадки, коли держава дозволяла підприємствам залучати кредити під державні гарантії, а потім кошти зникали в невідомому напрямку, а позичальники ставали банкротами – в минулому досить часті.
  • Видатки на державні гарантії медичних послуг (елемент медреформи) стають захищеними. Це означає, що Мінфін не зможе їх скоротити або не профінансувати.
  • Фінансування пільг постраждалим учасникам Революції Гідності відбуватиметься з місцевих бюджетів.
  • Обласні ради, як і місцеві, зможуть надавати місцеві гарантії.

Нагадаємо, в Україні на наступний рік запропонували низку податкових змін, що стосуватимуться, зокрема, акцизів, ставок ренти, ПДФО.

Як повідомляв УНН, 20 листопада у Мінфіні повідомили, що доопрацювали проект Держбюджету на 2019 рік до другого читання та скерували до Верховної Ради. Його ухвалення в цілому очікується на сьогоднішньому пленарному засіданні парламенту.

Після прийняття у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік Україна очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми Stand-by (SBA).

МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі SBA на 3,9 млрд дол. США.

У МВФ зазначали, що винесення цього питання на Раду виконавчих директорів очікується після ухвалення парламентом поданого урядом Бюджету-2019 - із урахуванням рекомендацій фахівців МВФ - та збільшення тарифів на газ та теплову енергію для населення - у відповідності до змін на ринку та з продовженням захисту домогосподарств з невисокими доходами.

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