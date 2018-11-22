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Что изменится в Украине в 2019 году: ТОП-5 бюджетных изменений

Что изменится в Украине в 2019 году: ТОП-5 бюджетных изменений

Киев  •  УНН

 • 12725 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине предложили ряд бюджетных изменений на следующий год, касающихся, в частности, возможности осуществления внешних заимствований, государственных и местных гарантий, финансирования некоторых льгот и другого, передает УНН.

В ТОП-5 бюджетных изменений есть такие предложения:

  • Областные советы смогут осуществлять внешние заимствования.
  • Государственные и местные гарантии не смогут получить предприятия, которые не вернули гарантированные кредиты или имеют долг перед банком или государством. Случаи, когда государство позволяло предприятиям привлекать кредиты под государственные гарантии, а затем средства исчезали в неизвестном направлении, а заемщики становились банкротами - в прошлом нередки.
  • Расходы на государственные гарантии медицинских услуг (элемент медреформы) становятся защищенными. Это означает, что Минфин не сможет их сократить либо не профинансировать.
  • Финансирование льгот пострадавшим участникам Революции Достоинства будет происходить из местных бюджетов.
  • Областные советы, как и местные, смогут предоставлять местные гарантии.

Напомним, в Украине на следующий год предложили ряд налоговых изменений, касающихся, в частности, акцизов, ставок ренты, НДФЛ.

Как сообщал УНН, 20 ноября в Минфине сообщили, что доработали проект Госбюджета на 2019 год ко второму чтению и направили в Верховную Раду. Его принятие в целом ожидается на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

После принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 года Украина ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы Stand-by (SBA).

МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате SBA на 3,9 млрд долл. США.

В МВФ отмечали, что вынесение этого вопроса на Совет исполнительных директоров ожидается после принятия парламентом поданного правительством Бюджета-2019 - с учетом рекомендаций специалистов МВФ - и увеличения тарифов на газ и тепловую энергию для населения - в соответствии с изменениями на рынке и с продолжением защиты домохозяйств с невысокими доходами.

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