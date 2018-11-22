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Чого чекати українцям у 2019 році: ТОП-5 податкових змін

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Україні на наступний рік запропонували низку податкових змін, що стосуватимуться, зокрема, акцизів, ставок ренти, ПДФО, передає УНН.

Тож, п'ятірка головних податкових змін виглядає так:

  • У наступному році на акцизи, ренту та екологічний податок чекає індексація (підвищення) на інфляцію на 9%. Акцизи на тютюн додаткового зростуть ще на 20%, як це передбачає Податковий кодекс – сумарно для тютюнового сегменту підвищення податкового навантаження становитиме 29%.
  • Ставки ренти за користування надрами для видобування газового конденсату знизиться з 45% до 29% (до 5000 м глибини залягання покладів) та з 21% до 14% (понад 5000 м глибини залягання покладів).
  • ПДФО з доходу від оренди землі сплачуватиметься за місцем знаходження землі.
  • 5% ренти на видобування корисних копалин (крім нафти, природного газу та газового конденсату) зараховуватиметься за місцем видобутку відповідних корисних копалин.
  • 75% акцизу з пального, ввізного мита на нафтопродукти та транспортні засоби зараховуватиметься у дорожній фонд.

Додамо, раніше Кабінет міністрів схвалив збільшення з 1 січня 2019 року максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) з 55 тис. 845,5 грн до 104 тис. 325 грн або 25 мінімальних зарплат.

Нагадаємо, 20 листопада у Мінфіні повідомили, що доопрацювали проект Держбюджету на 2019 рік до другого читання та скерували до Верховної Ради. Його ухвалення в цілому очікується на сьогоднішньому пленарному засіданні парламенту.

Після прийняття у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік Україна очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми Stand-by (SBA).

МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі SBA на 3,9 млрд дол. США.

У МВФ зазначали, що винесення цього питання на Раду виконавчих директорів очікується після ухвалення парламентом поданого урядом Бюджету-2019 - із урахуванням рекомендацій фахівців МВФ - та збільшення тарифів на газ та теплову енергію для населення - у відповідності до змін на ринку та з продовженням захисту домогосподарств з невисокими доходами.

Про це у МВФ заявили після того, як Кабінет міністрів України схвалив проект документа про підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м

На думку міністра соцполітики Андрія Реви, внаслідок подорожчання газу тарифи на гарячу воду і теплопостачання можуть зрости приблизно на 16%. 

Як повідомляв УНН, стало відомо, коли українцям чекати наступного підвищення цін на газ.

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