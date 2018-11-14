Кабмін схвалив збільшення бази нарахування ЄСВ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проект закону про збільшення з 1 січня 2019 року максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску з 55 тис. 845,5 грн до 104 тис. 325 грн або 25 мінімальних зарплат. Відповідний проект закону сьогодні схвалили на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Ми пропонуємо збільшити максимальну величину бази нарахування ЄСВ з 15 до 25 мінімальних зарплат. Тобто, до суми 104 тис. 325 грн. Пропонується встановити регресивну шкалу розміру сплати ЄСВ з заробітної плати, доходу, що перевищує максимальну величину з метою стимулювання до легалізації доходів громадян. Ставка ЄСВ на ту суму заробітної плати, яка перевищує максимальну базу оподаткування, тобто, більше 104 тис. грн, зменшуватиметься відповідно аж до 5% на суму, що перевищує 270 розмірів мінімальних заробітних плат", - доповів на засіданні уряду міністр соціальної політики Андрій Рева.
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Також, за словами міністра, у законодавстві про працю пропонується встановити вимоги застосовувати на підприємствах принципи диференціації заробітної плати залежно від складності кваліфікації і відповідальності роботи. "При цьому встановити вимогу сплачувати ЄСВ керівникам підприємств із розрахунку двох мінімальних заробітних плат, в тому числі, тим 84 тис., які живуть на мінімальну зарплату і ні в чому собі не відмовляють", - зазначив Рева.
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Як розповів міністр, ефект від такого заходу диференціації становитиме 3,4 млрд грн на рік.
Завдяки запропонованим змінам, як зазначив Рева, щодо справляння ЄСВ з високих зарплат та легалізації додаткові надходження до Пенсійного фонду можуть становити до 10 млрд грн протягом календарного року.
Нагадаємо, затверджено новий Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів.