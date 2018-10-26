У ДФС пояснили порядок сплати ЄСВ, якщо "вбити" і відновити ФОПа

У Головному управління ДФС у Закарпатській області нагадують, що відповідно до п. 4 частини першої ст. 4 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” із змінами та доповненнями (далі — Закон № 2464) платниками ЄСВ є фізичні особи — підприємці (далі — ФОП), у тому числі ФОП — платники єдиного податку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Безготівкові розрахунки: ФОПів хочуть зобов'язати встановити платіжні термінали

Законом № 2464 визначено, що платник ЄСВ зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати ЄСВ, подавати звітність до органу доходів і зборів за основним місцем обліку в порядку та строки, визначені законодавством.

Згідно з частиною восьмою ст. 4 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” із змінами і доповненнями ФОП позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою.

Відтак останнім періодом, за який необхідно сплатити ЄСВ, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої ФОП.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд ухвалив ключове рішення щодо пенсійного стажу підприємців

Відповідно до Закону № 2464, у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП така фізична особа користується правами, виконує обов’язки та несе відповідальність, що передбачені для платника ЄСВ, в частині діяльності, яка здійснювалася нею як ФОП.

Порядок взяття на облік ФОП передбачено розділу II Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 № 1162.

У разі повторної реєстрації у платника ЄСВ виникають обов’язки відповідно до частини другої ст. 6 Закону № 2464.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Соцстрах повідомив, на які виплати можуть розраховувати ФОП

Отже, у разі припинення підприємницької діяльності ЄСВ сплачується за період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності у розмірі не менше мінімального страхового внеску на місяць протягом 10 календарних днів після граничного строку подання Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску із зазначенням типу форми “ліквідаційна”.

При повторній реєстрації підприємницької діяльності ЄСВ сплачується до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ, у розмірі не менше мінімального страхового внеску на місяць.

Раніше у ДФС розповіли, як подавати звітність і сплачувати ЄСВ.