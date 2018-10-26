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В ГФС объяснили порядок уплаты ЕСВ, если "убить" и восстановить ФЛП

Киев  •  УНН

 • 16092 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Фискальные службы дают объяснения, как платить единый социальный взнос, когда ФЛП в течение месяца прекращает и повторно регистрирует предпринимательскую деятельность. Об этом сообщил отдел коммуникаций ГФС в Закарпатской области, передает УНН.

В Главном управлении ГФС в Закарпатской области напоминают, что согласно п. 4 части первой ст. 4 Закона Украины от 8 июля 2010 года № 2464-VI “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” с изменениями и дополнениями (далее — Закон № 2464) плательщиками ЕСВ являются физические лица — предприниматели (далее — ФЛП), в том числе ФЛП — плательщики единого налога.

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Законом № 2464 определено, что плательщик ЕСВ обязан своевременно и в полном объеме начислять, исчислять и уплачивать ЕСВ, подавать отчетность в органы доходов и сборов по основному месту учета в порядке и сроки, определенные законодательством.

Согласно части восьмой ст. 4 Закона Украины от 15 мая 2003 года № 755-IV “О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований” с изменениями и дополнениями ФЛП лишается статуса предпринимателя с даты внесения в Единый государственный реестр записи о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности этим физическим лицом.

Поэтому последним периодом, за который необходимо оплатить ЕСВ, будет период со дня окончания предыдущего отчетного периода до дня государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности такого ФЛП.

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В соответствии с Законом № 2464, в случае государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП такое физическое лицо пользуется правами, исполняет обязанности и несет ответственность, предусмотренные для плательщика ЕСВ в части деятельности, которая осуществлялась им как ФЛП.

Порядок постановки на учет ФЛП предусмотрен разделом II Порядка учета плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и Положение о реестре страхователей, утвержденных приказом Министерства финансов Украины от 24.11.2014 № 1162.

В случае повторной регистрации у плательщика ЕСВ возникают обязанности в соответствии с частью второй ст. 6 Закона № 2464.

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Итак, в случае прекращения предпринимательской деятельности ЕСВ уплачивается за период со дня окончания предыдущего отчетного периода до дня государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности в размере не менее минимального страхового взноса в месяц в течение 10 календарных дней после предельного срока предоставления Отчета о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса с указанием типа формы “ликвидационная”.

При повторной регистрации предпринимательской деятельности ЕСВ уплачивается до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается ЕСВ в размере не менее минимального страхового взноса в месяц.

Ранее в ГФС рассказали, как подавать отчетность и уплачивать ЕСВ.

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