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У ДФС розповіли, як подавати звітність і сплачувати ЄСВ

У ДФС розповіли, як подавати звітність і сплачувати ЄСВ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Фізичні та юридичні особи, незалежно від системи оподаткування, зобов’язані подавати звітність з єдиного внеску у визначені законодавством терміни. Про це повідомив відділ комунікацій ГУ ДФС Закарпаття, передає УНН

“Державна фіскальна служба дає роз'яснення щодо основних правил подання звітів по Єдиному соціальному внеску, термінам та порядку його сплати”, — говориться у повідомленні.

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Так, фізичні та юридичні особи, незалежно від системи оподаткування, зобов’язані подавати звітність з єдиного внеску у визначені законодавством терміни. 

Фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають до органів ДФС звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом (календарний рік).

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують та подають самі за себе до фіскальних органів звіт один раз на рік до 1 травня року, що настає за звітним періодом.

Страхувальники, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, у частині подання звіту за таких осіб зобов’язані формувати та подавати до органів ДФС звіт протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду (календарний місяць).

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Для членів фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, звітними періодами є календарні місяці, які формуються та відображаються у річній звітності, що подається до 1 травня року за результатами фінансового року.

Варто зазначити, звільняються від сплати єдиного внеску за себе фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему, та члени фермерського господарства, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове пенсійне страхування”, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Звіт зазначеними особами не подається.

Водночас платники єдиного внеску, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця.

Фізичні особи — підприємці, в тому числі “єдинники”, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

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Платники єдиного внеску несуть фінансову та адміністративну відповідальність за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності з єдиного внеску.

При чому звіти по єдиному внеску повинні подаватися за формами, які передбачені наказом Міністерства фінансів України від 15 травня 2018 року № 511.

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня змінився порядок сплати ЄСВ.

Як раніше повідомляв УНН, з 1 січня 2018 року платниками ЄСВ визначено членів фермерського господарства.

Єдиний соціальний внесок - це консолідований страховий внесок в Україні, збір якого здійснюється в системі загальнообов'язкового державного страхування в обов'язковому порядку і на регулярній основі.

У 2018 році мінімальний страховий внесок за місяць становить 819,06 грн та мінімальний страховий внесок за квартал — 2 457,18 грн. Він є однаковим для таких категорій платників: ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, ФОП, які обрали загальну систему оподаткування, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та членів фермерського господарства.

Від сплати ЄСВ за себе звільняються: ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, ФОП, які обрали загальну систему оподаткування та члени фермерського господарства, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

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