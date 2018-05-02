Сьогодні останній день декларування доходів за минулий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Сьогодні, 2 травня, останній день подання декларацій про отримані доходи у 2017 році, передає УНН з посиланням на повідомленні ДФС.
“Сьогодні, 2 травня — останній день подання громадянами та особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність, податкової декларації про майновий стан і доходи за 2017 рік”, — зауважили фіскали.
Як нагадали у ДФС, подати декларації повинні ті громадяни, які отримували дохід без податкових агентів, тобто від інших фізичних осіб, які незареєстровані як самозайняті особи. До таких доходів належать:
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- доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам;
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- успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, якщо при нотаріальному оформленні спадщини не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо;
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Також декларується і отриманий від податкових агентів дохід, який не підлягав оподаткуванню при виплаті та при цьому незвільнений від оподаткування. До таких доходів також належать інвестиційний та іноземний доходи.
Нагадаємо, українці-платники податків, які отримали спадщину, що оподатковується за нульовою ставкою, можуть не включати вартість цієї спадщини до складу загального річного оподатковуваного доходу та не подавати річну податкову декларацію, але за умови відсутності інших підстав для подання декларації.