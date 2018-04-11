Податківці розповіли, чи треба декларувати отриману за нульовою ставкою спадщину

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Українцям-платникам податків, які отримали спадщину, що оподатковується за нульовою ставкою, можуть не включати вартість цієї спадщини до складу загального річного оподатковуваного доходу та не подавати річну податкову декларацію, але за умови відсутності інших підстав для подання декларації, передає УНН з посиланням на повідомлення одного з регіональних підрозділів ДФС.