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Податківці розповіли, чи треба декларувати отриману за нульовою ставкою спадщину

Податківці розповіли, чи треба декларувати отриману за нульовою ставкою спадщину

Київ • УНН

 • 12647 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Українцям-платникам податків, які отримали спадщину, що оподатковується за нульовою ставкою, можуть не включати вартість цієї спадщини до складу загального річного оподатковуваного доходу та не подавати річну податкову декларацію, але за умови відсутності інших підстав для подання декларації, передає УНН з посиланням на повідомлення одного з регіональних підрозділів ДФС.

“Фізичні особи — платники податку, що одержали дохід у вигляді спадщини (подарунку), який оподатковується за нульовою ставкою податку, не зобов’язані включати вартість (суму) такої спадщини (подарунку) до складу загального річного оподатковуваного доходу та подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, але за умови відсутності інших підстав для подання декларації”, — йдеться у повідомленні.

У підрозділі ДФС, нагадали, що за нульовою ставкою оподатковуються об’єкти спадщини, які успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення.

До першого ступеня споріднення зараховують батьків, чоловіка або дружину, дітей, у тому числі усиновлених. До другого ступеня споріднення зараховують рідних братів та сестер, бабусю чи дідуся з боку матері та з боку батька, а також онуків.

Нагадаємо, податківці розповіли, які документи треба подавати українцям для того, щоб отримати податкову знижку на навчання.

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