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Налоговики рассказали, надо ли декларировать полученное по нулевой ставке наследство

Налоговики рассказали, надо ли декларировать полученное по нулевой ставке наследство

Киев  •  УНН

 • 12640 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украинцам-налогоплательщикам, которые получили наследство, облагаемое налогом по нулевой ставке, могут не включать стоимость этого наследства в состав общего годового налогооблагаемого дохода и не подавать годовую налоговую декларацию, но при условии отсутствия других оснований для подачи декларации, передает УНН со ссылкой на сообщение одного из региональных подразделений ГФС.

“Физические лица — налогоплательщики, получившие доход в виде наследства (подарка), который облагается по нулевой ставке налога, не обязаны включать стоимость (сумму) такого наследства (подарка) в состав общего годового налогооблагаемого дохода и подавать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, но при отсутствии других оснований для подачи декларации”, — говорится в сообщении.

В подразделении ГФС, напомнили, что по нулевой ставке облагаются объекты наследства, которые наследуется членами семьи наследодателя первой и второй степени родства.

К первой степени родства относят родителей, мужа или жену, детей, в том числе усыновленных. Ко второй степени родства относят родных братьев и сестер, бабушку или дедушку со стороны матери и со стороны отца, а также внуков.

Напомним, налоговики рассказали, какие документы нужно подавать украинцам для того, чтобы получить налоговую скидку на обучение.

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