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Сегодня последний день декларирования доходов за прошлый год

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Сегодня, 2 мая, последний день подачи деклараций о полученных доходах в 2017 году, передает УНН со ссылкой на сообщении ГФС.

Сегодня последний день декларирования доходов за прошлый год

“Сегодня, 2 мая — последний день подачи гражданами и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах за 2017 год”, — отметили фискалы.

Как напомнили в ГФС, подать декларации должны те граждане, которые получали доход без налоговых агентов, то есть от других физических лиц, незарегистрированные как самозанятые лица. К таким доходам относятся:

  • доходы от предоставления в аренду движимого или недвижимого имущества другим физическим лицам;
  • наследование имущества не от членов семьи первой и второй степени родства, если при нотариальном оформлении наследства не был уплачен налог на доходы физических лиц и военный сбор и т.д.;

Также декларируется и полученный от налоговых агентов доход, который не подлежал налогообложению при выплате и при этом неосвобожден от налогообложения. К таким доходам также относятся инвестиционные и иностранные доходы.

Напомним, украинцы-налогоплательщики, получившие наследство, которое облагается налогом по нулевой ставке, могут не включать стоимость этого наследства в состав общего годового налогооблагаемого дохода и не подавать годовую налоговую декларацию, но при отсутствии других оснований для подачи декларации.

Украинские Национальные Новости

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