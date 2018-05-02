Сегодня последний день декларирования доходов за прошлый год

“Сегодня, 2 мая — последний день подачи гражданами и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах за 2017 год”, — отметили фискалы.

Как напомнили в ГФС, подать декларации должны те граждане, которые получали доход без налоговых агентов, то есть от других физических лиц, незарегистрированные как самозанятые лица. К таким доходам относятся:



доходы от предоставления в аренду движимого или недвижимого имущества другим физическим лицам;



наследование имущества не от членов семьи первой и второй степени родства, если при нотариальном оформлении наследства не был уплачен налог на доходы физических лиц и военный сбор и т.д.;



Также декларируется и полученный от налоговых агентов доход, который не подлежал налогообложению при выплате и при этом неосвобожден от налогообложения. К таким доходам также относятся инвестиционные и иностранные доходы.

Напомним, украинцы-налогоплательщики, получившие наследство, которое облагается налогом по нулевой ставке, могут не включать стоимость этого наследства в состав общего годового налогооблагаемого дохода и не подавать годовую налоговую декларацию, но при отсутствии других оснований для подачи декларации.