В Україні змінився порядок сплати ЄСВ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. В Україні змінено інструкцію про порядок нарахування і сплати ЄСВ, передає УНН з посиланням на повідомлення ДФС.
“З 26 червня 2018 року набули чинності зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (наказ Міністерства фінансів від 4 травня 2018 року № 469)”, — йдеться у повідомленні.
Відповідно до змін розширено перелік платників єдиного внеску, зокрема, з 1 січня 2018 року платниками ЄСВ визначено членів фермерського господарства.
Крім того, змінено звітні форми — таблиця 1 Додатка 4 “Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ” та Додаток 5 “Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ” (створено уніфіковану форму для платників ЄСВ визначених пунктами 4, 5, 51 частини першої статті 4 Закону України № 2464).
Ознайомитись з інструкцією можна на сайті ДФС.
Нагадаємо, з початку року до бюджету надійшло 86,6 млрд грн ЄСВ, що на 28,1% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.