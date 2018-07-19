В Украине изменился порядок уплаты ЕСВ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В Украине изменилась инструкция о порядке начисления и уплаты ЕСВ, передает УНН со ссылкой на сообщение ГФС.
“С 26 июня 2018 года вступили в силу изменения к Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (приказ Министерства финансов от 4 мая 2018 года № 469)”, — говорится в сообщении.
В соответствии с изменениями расширен перечень плательщиков единого взноса, в частности, с 1 января 2018 года плательщиками ЕСВ определены члены фермерского хозяйства.
Кроме того, изменены отчетные формы — таблица 1 Приложения 4 “Отчет о суммах начисленной заработной платы (дохода, денежного обеспечения, помощи, надбавки, компенсации) застрахованных лиц и суммах начисленного ЕСВ” и Приложение 5 "Отчет о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и суммах начисленного ЕСВ "(создано унифицированную форму для плательщиков ЕСВ определенных пунктами 4, 5, 51 части первой статьи 4 Закона Украины № 2464).
Ознакомиться с инструкцией можно на сайте ГФС.
Напомним, с начала года в бюджет поступило 86,6 млрд грн ЕСВ , что на 28,1% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.