В Україні понад 3 млн роботодавців платять ЄСВ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. В Україні зареєстровано понад 3 млн роботодавців, які зобов'язані сплачувати ЄСВ, передає УНН з посиланням на повідомлення Соцстраху.
“У Фонді соціального страхування зареєстровано понад три мільйони роботодавців та інших осіб, які зобов’язані сплачувати ЄСВ (без Криму та Севастополя). З них юридичних осіб — понад 1,28 млн, фізичних осіб — понад 1,78 млн”, — йдеться у повідомленні Фонду.
Як нагадали у Фонді соцстраху, вони забезпечують:
-
- виплату лікарняних;
-
- виплату декретних;
-
- виплату допомоги на поховання;
-
- гарантують курс реабілітаційного лікування працюючим після захворювань і травм;
-
- фінансують щомісячні страхові виплати і надають одноразову допомогу потерпілим на виробництві та членам їх сімей;
-
- забезпечують потерпілих лікуванням в закладах охорони здоров’я та санаторно-курортним лікуванням, фінансують для них ліки і вироби медичного призначення тощо.
-
На виплати можуть розраховувати застраховані особи — тобто ті люди, які відповідно до законодавства підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачують (сплачували) та/або за яких сплачується чи сплачувався єдиний внесок.
Таких осіб в Україні налічується понад 12 млн, втому числі іноземців та осіб без громадянства.
Нагадаємо, Соцстрах розповів, на яку за розміром допомогу можуть розраховувати працюючі українці.