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В Украине более 3 млн работодателей платят ЕСВ

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. В Украине зарегистрировано более 3 млн работодателей, которые обязаны платить ЕСВ, передает УНН со ссылкой на сообщение Соцстраха.

В Украине более 3 млн работодателей платят ЕСВ

“В Фонде социального страхования зарегистрировано более трех миллионов работодателей и других лиц, обязанных уплачивать ЕСВ (без Крыма и Севастополя). Из них юридических лиц — более 1,28 млн, физических лиц — более 1,78 млн”, — говорится в сообщении Фонда.

Как напомнили в Фонде соцстраха, они обеспечивают:

  • выплату больничных;
  • выплату декретных;
  • выплату пособия на погребение;
  • гарантируют курс реабилитационного лечения работающим после заболеваний и травм;
  • финансируют ежемесячные страховые выплаты и предоставляют одноразовую помощь пострадавшим на производстве и членам их семей;
  • обеспечивают пострадавших лечением в учреждениях здравоохранения и санаторно-курортным лечением, финансируют для них лекарства и изделия медицинского назначения и тому подобное.

На выплаты могут рассчитывать застрахованные лица — то есть те люди, которые в соответствии с законодательством подлежат обязательному государственному социальному страхованию и платят (платили) и/или за каких уплачивается или уплачивался единый взнос.

Таких лиц в Украине насчитывается более 12 млн, в том числе иностранцев и лиц без гражданства.

Напомним, Соцстрах рассказал, на которую по размеру помощь могут рассчитывать работающие украинцы.

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