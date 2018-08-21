В Украине более 3 млн работодателей платят ЕСВ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Украине зарегистрировано более 3 млн работодателей, которые обязаны платить ЕСВ, передает УНН со ссылкой на сообщение Соцстраха.
“В Фонде социального страхования зарегистрировано более трех миллионов работодателей и других лиц, обязанных уплачивать ЕСВ (без Крыма и Севастополя). Из них юридических лиц — более 1,28 млн, физических лиц — более 1,78 млн”, — говорится в сообщении Фонда.
Как напомнили в Фонде соцстраха, они обеспечивают:
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- выплату больничных;
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- выплату декретных;
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- выплату пособия на погребение;
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- гарантируют курс реабилитационного лечения работающим после заболеваний и травм;
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- финансируют ежемесячные страховые выплаты и предоставляют одноразовую помощь пострадавшим на производстве и членам их семей;
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- обеспечивают пострадавших лечением в учреждениях здравоохранения и санаторно-курортным лечением, финансируют для них лекарства и изделия медицинского назначения и тому подобное.
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На выплаты могут рассчитывать застрахованные лица — то есть те люди, которые в соответствии с законодательством подлежат обязательному государственному социальному страхованию и платят (платили) и/или за каких уплачивается или уплачивался единый взнос.
Таких лиц в Украине насчитывается более 12 млн, в том числе иностранцев и лиц без гражданства.
Напомним, Соцстрах рассказал, на которую по размеру помощь могут рассчитывать работающие украинцы.