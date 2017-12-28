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Фіскали розповіли, як сплачуватиметься ЄСВ у 2018 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. У зв’язку із підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року зміниться максимальна величина бази нарахування єдиного внеску, передає УНН з посиланням на дані ДФС.

Фіскали розповіли, як сплачуватиметься ЄСВ у 2018 році

“Законом „Про Державний бюджет України на 2018 рік“ установлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня 2018 року — 3 723 грн. У зв’язку з цим зміниться максимальна величина бази нарахування єдиного внеску, яка визначатиметься як максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок”, — йдеться у повідомленні фіскальної служби.

Таким чином, максимальна величина бази нарахування ЄСВ у 2018 році становитиме 55 845 грн, а максимальна сума ЄСВ — 12 285,9 грн.

При цьому зазначається, що мінімальний страховий внесок за місяць — 819,06 грн та мінімальний страховий внесок за квартал — 2 457,18 грн є однаковим для таких категорій платників: ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, ФОП, які обрали загальну систему оподаткування, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та членів фермерського господарства.

Від сплати ЄСВ за себе звільняються: ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, ФОП, які обрали загальну систему оподаткування та члени фермерського господарства, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Ставки ЄСВ

Нагадаємо, від початку 2017 року до ДФС надійшло 160,9 млрд грн єдиного внеску, що на 43,8 млрд гривень більше, ніж за відповідний період минулого року.

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