У ДФС повідомили про збільшення надходжень від ЄСВ

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Від початку 2017 року до ДФС надійшло 160,9 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 43,8 млрд гривень більше, ніж за відповідний період минулого року. Про це повідомив в.о. голови ДФС Мирослав Продан, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС.