У ДФС повідомили про збільшення надходжень від ЄСВ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Від початку 2017 року до ДФС надійшло 160,9 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 43,8 млрд гривень більше, ніж за відповідний період минулого року. Про це повідомив в.о. голови ДФС Мирослав Продан, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС.
“Станом на 1 грудня індикативний показник, визначений Міністерством фінансів України, виконано у повному обсязі. З урахуванням надходжень грудня додаткові очікувані надходження єдиного внеску за 2017 рік складуть близько 20 млрд гривень”, — уточнив Продан.
Крім того, за його словами, ДФС цілеспрямовано збирає кошти для своєчасного здійснення пенсійних виплат і соціальних допомог.
“ДФС активно працює над забезпеченням реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску з метою зростання його надходжень і зменшення дефіциту бюджету Пенсійного фонду України”, — додав очільник ДФС.
Нагадаємо, станом на середину листопада поточного року надходження від ЄСВ становили майже 130 млрд грн, що на 36,7% більше, ніж торік.