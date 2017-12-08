В ГФС сообщили об увеличении поступлений от ЕСВ

"По состоянию на 1 декабря индикативный показатель, определенный Министерством финансов Украины, выполнен в полном объеме. С учетом поступлений в декабре дополнительные ожидаемые поступления единого взноса за 2017 составят около 20 млрд гривен", - уточнил Продан.

Кроме того, по его словам, ГФС целенаправленно собирает средства для своевременного осуществления пенсионных выплат и социальных пособий.

"ГФС активно работает над обеспечением реализации государственной политики по администрированию единого взноса с целью роста его поступлений и уменьшения дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины", - добавил глава ГФС.

Напомним, по состоянию на середину ноября текущего года поступления от ЕСВ составляли почти 130 млрд грн, что на 36,7% больше, чем в прошлом году.