В ГФС сообщили об увеличении поступлений от ЕСВ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. С начала 2017 года до ГФС поступило 160,9 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, на 43,8 млрд гривен больше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.
"По состоянию на 1 декабря индикативный показатель, определенный Министерством финансов Украины, выполнен в полном объеме. С учетом поступлений в декабре дополнительные ожидаемые поступления единого взноса за 2017 составят около 20 млрд гривен", - уточнил Продан.
Кроме того, по его словам, ГФС целенаправленно собирает средства для своевременного осуществления пенсионных выплат и социальных пособий.
"ГФС активно работает над обеспечением реализации государственной политики по администрированию единого взноса с целью роста его поступлений и уменьшения дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины", - добавил глава ГФС.
Напомним, по состоянию на середину ноября текущего года поступления от ЕСВ составляли почти 130 млрд грн, что на 36,7% больше, чем в прошлом году.