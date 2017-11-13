В Україні надходження від ЄСВ зросли майже на 37%

“В цілому з початку року надходження від єдиного внеску склали майже 130 млрд грн. Це майже на 35 млрд грн або на 36,7%, більше, ніж у відповідному періоді минулого року”, — сказав він.

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При цьому Розенко наголосив, що у центрах зайнятості зменшилася кількість осіб, які перебували на обліку, майже на 60 тис. відповідно до минулого року.

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Він також зауважив, що протягом року спостерігається зростання кількості платників єдиного соціального внеску, у тому числі серед фізичних осіб-підприємців.