В Україні надходження від ЄСВ зросли майже на 37%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. В Україні з початку 2017 року надходження від єдиного соціального внеску (ЄСВ) становили майже 130 млрд грн, що на 36,7% більше, ніж торік. Про це сказав віце-прем’єр-міністр Павло Розенко під час загальнонаціональної презентації результатів комплексного дослідження на тему: “Створення сприятливого середовища для сталого підприємництва”, передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем’єра.
“В цілому з початку року надходження від єдиного внеску склали майже 130 млрд грн. Це майже на 35 млрд грн або на 36,7%, більше, ніж у відповідному періоді минулого року”, — сказав він.
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При цьому Розенко наголосив, що у центрах зайнятості зменшилася кількість осіб, які перебували на обліку, майже на 60 тис. відповідно до минулого року.
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Він також зауважив, що протягом року спостерігається зростання кількості платників єдиного соціального внеску, у тому числі серед фізичних осіб-підприємців.