В Украине поступления от ЕСВ выросли почти на 37%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Украине с начала 2017 года поступления от единого социального взноса (ЕСВ) составляли почти 130 млрд грн, что на 36,7% больше, чем в прошлом году. Об этом сказал вице-премьер-министр Павел Розенко во время общенациональной презентации результатов комплексного исследования на тему: "Создание благоприятной среды для устойчивого предпринимательства", передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.
"В целом с начала года поступления от единого взноса составили почти 130 млрд грн. Это почти на 35 млрд грн или на 36,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года", - сказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕСВ сегодня платят меньше половины трудоспособных украинцев
При этом Розенко отметил, что в центрах занятости уменьшилось количество лиц, состоящих на учете, почти на 60 тыс. в соответствии с прошлым годом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество плательщиков ЕСВ с начала года увеличилось на 362 тыс. человек
Он также отметил, что в течение года наблюдается рост количества плательщиков единого социального взноса, в том числе среди физических лиц-предпринимателей.