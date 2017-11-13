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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения РФ.
18:08 • 3052 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения РФ.

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 29863 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 62272 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 81442 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 86955 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 67595 просмотра

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Актуальное
В Украине поступления от ЕСВ выросли почти на 37%

В Украине поступления от ЕСВ выросли почти на 37%

Киев  •  УНН

 • 8731 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Украине с начала 2017 года поступления от единого социального взноса (ЕСВ) составляли почти 130 млрд грн, что на 36,7% больше, чем в прошлом году. Об этом сказал вице-премьер-министр Павел Розенко во время общенациональной презентации результатов комплексного исследования на тему: "Создание благоприятной среды для устойчивого предпринимательства", передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

"В целом с начала года поступления от единого взноса составили почти 130 млрд грн. Это почти на 35 млрд грн или на 36,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года", - сказал он.

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При этом Розенко отметил, что в центрах занятости уменьшилось количество лиц, состоящих на учете, почти на 60 тыс. в соответствии с прошлым годом.

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Он также отметил, что в течение года наблюдается рост количества плательщиков единого социального взноса, в том числе среди физических лиц-предпринимателей.

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