В Украине поступления от ЕСВ выросли почти на 37%

"В целом с начала года поступления от единого взноса составили почти 130 млрд грн. Это почти на 35 млрд грн или на 36,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года", - сказал он.

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При этом Розенко отметил, что в центрах занятости уменьшилось количество лиц, состоящих на учете, почти на 60 тыс. в соответствии с прошлым годом.

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Он также отметил, что в течение года наблюдается рост количества плательщиков единого социального взноса, в том числе среди физических лиц-предпринимателей.