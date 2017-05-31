Кількість платників ЄСВ з початку року збільшилася на 362 тис. осіб — А.Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. З початку року кількість платників Єдиного соціального внеску збільшилася на 362 тисяч осіб. Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає кореспондент УНН.
“З початку року кількість платників Єдиного соціального внеску збільшилася порівняно з 1 січня 2017 року на 362 тис осіб. Тобто 362 тисяч додаткових платників ЄСВ у нас з’явилось з початку року”, — сказав А.Рева.
Нагадаємо, А.Рева заявив, що уряд проводитиме послідовну державну політику та не збільшуватиме ставку єдиного соціального внеску при проведенні пенсійної реформи.