Количество плательщиков ЕСВ с начала года увеличилось на 362 тыс. человек - А.Рева
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. С начала года количество плательщиков единого социального взноса увеличилась на 362 тысяч человек. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает корреспондент УНН.
"С начала года количество плательщиков единого социального взноса увеличилась по сравнению с 1 января 2017 года на 362 тыс человек. То есть 362 тысяч дополнительных плательщиков ЕСВ у нас появилось с начала года", - сказал А.Рева.
Напомним, А.Рева заявил, что правительство будет проводить последовательную государственную политику и не будет увеличивать ставку единого социального взноса при проведении пенсионной реформы.