Количество плательщиков ЕСВ с начала года увеличилось на 362 тыс. человек - А.Рева

"С начала года количество плательщиков единого социального взноса увеличилась по сравнению с 1 января 2017 года на 362 тыс человек. То есть 362 тысяч дополнительных плательщиков ЕСВ у нас появилось с начала года", - сказал А.Рева.

Напомним, А.Рева заявил, что правительство будет проводить последовательную государственную политику и не будет увеличивать ставку единого социального взноса при проведении пенсионной реформы.