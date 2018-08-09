Надходження ЄСВ зросли майже на 28%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Протягом семи місяців 2018 року надходження від ЄСВ зросли на 27,6%, порівняно із аналогічним періодом минулого року, передає УНН з посиланням на ДФС.
“Протягом січня-липня поточного року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування склали 126,8 млрд грн. Це на 27,4 млрд грн, або на 27,6% більше січня-липня минулого року”, — сказано у повідомленні.
Зокрема, у липні 2018 року ДФС було забезпечено 19,1 млрд грн єдиного внеску. Порівняно з липнем 2017 року цей показник зріс на 4 млрд грн, або 26%.
Нагадаємо, 26 червня 2018 року набули чинності зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.