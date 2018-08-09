Поступления ЕСВ выросли почти на 28%
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В течение семи месяцев 2018 года поступления от ЕСВ выросли на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает УНН со ссылкой на ГФС.
“В течение января-июля текущего года поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 126,8 млрд грн. Это на 27,4 млрд грн, или на 27,6% больше января-июля прошлого года”, — сказано в сообщении.
В частности, в июле 2018 года ГФС было обеспечено 19,1 млрд грн единого взноса. По сравнению с июлем 2017 года этот показатель вырос на 4 млрд грн, или 26%.
Напомним, 26 июня 2018 года вступили в силу изменения к Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.