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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Поступления ЕСВ выросли почти на 28%

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. В течение семи месяцев 2018 года поступления от ЕСВ выросли на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает УНН со ссылкой на ГФС.

Поступления ЕСВ выросли почти на 28%

“В течение января-июля текущего года поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 126,8 млрд грн. Это на 27,4 млрд грн, или на 27,6% больше января-июля прошлого года”, — сказано в сообщении.

В частности, в июле 2018 года ГФС было обеспечено 19,1 млрд грн единого взноса. По сравнению с июлем 2017 года этот показатель вырос на 4 млрд грн, или 26%.

Напомним, 26 июня 2018 года вступили в силу изменения к Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Украинские Национальные Новости

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