Поступления ЕСВ выросли почти на 28%

“В течение января-июля текущего года поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 126,8 млрд грн. Это на 27,4 млрд грн, или на 27,6% больше января-июля прошлого года”, — сказано в сообщении.

В частности, в июле 2018 года ГФС было обеспечено 19,1 млрд грн единого взноса. По сравнению с июлем 2017 года этот показатель вырос на 4 млрд грн, или 26%.

Напомним, 26 июня 2018 года вступили в силу изменения к Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.