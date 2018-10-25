В ГФС рассказали, как подавать отчетность и уплачивать ЕСВ

“Государственная фискальная служба дает разъяснения об основных правилах предоставления отчетов по Единому социальному взносу, срокам и порядке его уплаты”, — говорится в сообщении.

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Так, физические и юридические лица, независимо от системы налогообложения, обязаны подавать отчетность по единому взносу в определенные законодательством сроки.

Физические лица — предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения, формируют и подают в органы ГФС отчет сами за себя один раз в год до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом (календарный год).

Лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, формируют и подают сами за себя в фискальные органы отчет один раз в год до 1 мая года, следующего за отчетным периодом.

Страхователи, использующие труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, или по гражданско-правовым договорам, в части представления отчета за таких лиц обязаны формировать и подавать в органы ГФС отчет в течение 20 календарных дней, следующих за последним днем отчетного периода (календарный месяц).

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Для членов фермерских хозяйств, если они не относятся к лицам, которые подлежат страхованию на других основаниях, отчетными периодами являются календарные месяцы, которые формируются и отражаются в годовой отчетности, представляемой до 1 мая года по результатам финансового года.

Стоит отметить, освобождаются от уплаты единого взноса за себя физические лица — предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему, и члены фермерского хозяйства, если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного статьей 26 Закона Украины “О пенсионном страховании”, и получают согласно закону пенсию или социальную помощь. Отчет указанными лицами не подается.

В то же время плательщики единого взноса обязаны уплачивать единый взнос, начисленный за календарный месяц, не позднее 20 числа следующего месяца.

Физические лица — предприниматели, в том числе “единщики”, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, которые подлежат страхованию на других основаниях, обязаны уплачивать единый взнос, начисленный за календарный квартал, до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос.

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Плательщики единого взноса несут финансовую и административную ответственность за непредоставление, несвоевременное предоставление, предоставление не по установленной форме отчетности по единому взносу.

Причем отчеты по единому взносу должны подаваться по формам, предусмотренным приказом Министерства финансов Украины от 15 мая 2018 года № 511.

Напомним, в Украине с 1 сентября изменился порядок уплаты ЕСВ.

Как ранее сообщал УНН, с 1 января 2018 года плательщиками ЕСВ определены члены фермерского хозяйства.

Единый социальный взнос — это консолидированный страховой взнос в Украине, сбор которого осуществляется в системе общеобязательного государственного страхования в обязательном порядке и на регулярной основе.

В 2018 году минимальный страховой взнос за месяц составляет 819,06 грн и минимальный страховой взнос за квартал — 2 457,18 грн. Он одинаков для таких категорий плательщиков: ФЛП, избравшие упрощенную систему налогообложения, ООО, избравших общую систему налогообложения, лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность и членов фермерского хозяйства.

От уплаты ЕСВ за себя освобождаются: ФЛП, избравшие упрощенную систему налогообложения, ООО, избравших общую систему налогообложения и члены фермерского хозяйства, если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного ст. 26 Закона о пенсионном страховании, и получают согласно закону пенсию или социальную помощь.