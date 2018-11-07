Сьогодні набрав чинності новий порядок у податковій звітності
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Затверджено новий Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДФС в Одеській області, передає УНН.
“Наказом Міністерства фінансів України від 3 вересня 2018 року № 733 затверджено Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, що набирає чинності 07 листопада 2018 року”, — йдеться у роз’ясненні фіскальної служби.
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У цілому процедура надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, залишилася такою самою, як і була раніше, але новим Порядком, на відмінну від попереднього, передбачено:
— здійснення перевірки наявності/відсутності не лише податкового боргу, а й недоїмки зі сплати єдиного внеску та іншої заборгованості, з платежів (у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих), контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;
— надання довідки в електронній формі через приватну частину електронного кабінету з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги”;
— повноваження стосовно здійснення заходів, спрямованих на погашення податкового боргу, покладено на контролюючі органи за основним місцем обліку платника, які є відповідальними за процес надання довідки;
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— можливість підписання довідки не лише керівником та його заступником, а й уповноваженою особою контролюючого органу.
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